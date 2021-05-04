Vatandaşa destekte kısıtlama yok

Tam kapanma kısıtlamaları devam ederken, bu süreçten vatandaşların olumsuz etkilenmeleri için yapılan destekler de devam ediyor. AK Parti Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, esnaftan emeklilere kadar vatandaşlara verilen destekleri sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla özetledi.

KİRA DESTEĞİ UZADI

Akşam'ın haberine göre, Dağ, "Destek paketleri ve sosyal yardım programlarımızla salgın döneminin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına var gücümüzle çabalıyoruz. Milletimizle birlikte tüm zorlukların üstesinden gelmeye, büyük hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz" paylaşımında bulundu. Dağ, atılan adımları ise şöyle sıraladı:

Emeklinin bayram ikramiyeleri 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkarıldı.

Memur maaşları 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.

Salgından olumsuz etkilenen esnafa yapılan 1000 TL gelir desteğiyle 500 ve 750 TL olan kira desteği bir ay daha uzatıldı.

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz tarihine kadar ertelendi.

İş sözleşmesi fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi nisan başından haziran sonuna kadar uzatıldı.

HANE BAŞINA 1100 TL

İhtiyaç sahibi ailelere hane başına 1000 TL'lik nakdi yardım 1100 TL'ye çıkarıldı. Bunun için 2 milyar 540 milyonluk kaynak tahsisi yapıldı.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaları için 183 milyon lira ek kaynak gönderildi.

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başladı.

KOSGEB'in geri ödemeli desteklerinden faydalanan işletmelerin taksitleri 3 ay ertelendi.

Sanayide Kovid-19 ile mücadele ve dayanıklılık programı kapsamında 63 projeye toplam 39 milyon TL destek verildi.

60 MİLYAR LİRALIK 'SOSYAL KALKAN'

'Sosyal Koruma Kalkanı'yla vatandaşlara doğrudan aktarılan kaynağın toplam tutarı 15 Nisan 2021 itibarıyla 60 milyar TL'yi aştı. n 6.5 milyon haneye biner lira olmak üzere toplam 6.5 milyar TL'yi aşkın nakdi yardım ulaştırıldı. n 3.7 milyon çalışana 27.7 milyar TL kısa çalışma ödemesi yapıldı. n İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs'a kadar uzatıldı. n 1.3 milyon işyerinin 40 milyar TL prim borcu 6 ay süreyle ertelendi. n 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' Milli Dayanışma Kampanyası'yla tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak için 2 milyar TL'yi aşkın yardım toplandı ve bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.