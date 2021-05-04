  • BIST
    1422.88
  • Dolar
    8,3145
  • Euro
    9,9993
  • Altın
    477,1710
İstanbul
10 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri'nden 81 il valiliğine 'Market' genelgesi
Çay ve kahve suyun yerini tutmaz
Hindistan varyantı bağışıklığı etkisizleştirebilir
Rusya'ya şartlı gözdağı: Biz de aynısını yaparız
Türkiye dahil 26 Avrupa ülkesi katılıyor! Son 25 yılın en büyüğü
Vatandaşa destekte kısıtlama yok
PKK ininden cephanelik çıktı
Beklenen yağışlar geliyor!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 04 Mayıs
Diş tedavisine pandemi ayarı
İngiltere ve ABD, Rusya ve Çin'e karşı 'uluslararası düzeni' koruma çağrısı yaptı
Fransa'da son 24 saatte 311 can kaybı
Norveç medyası: 'Bir F-35 yerine 22 Türk SİHA'sı alalım'
G7 ülkeleri İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geliyor
Pençe operasyonlarında terörist mevzileri imha ediliyor
Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaştı!
AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum kesimi AB'yi kendi oyuncağı haline getirdi
Banka şube çalışma süresinde emekliler için düzenleme
Bakan Akar Libya'da temaslarda bulundu
ABD'de 400 bizonu öldürecek gönüllüler aranıyor
Bakan Koca: Sinovac aşısının sevki planlandığı şekilde sürecek
ABD'li diplomat: Türkiye karşısında kaybetmekten korkuyorlar
Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde kupa sahibini buluyor
04 Mayıs 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 10:00:00

Vatandaşa destekte kısıtlama yok

ABONE OL

17 günlük kısıtlamada vatandaşa verilen destekler kesintisiz sürüyor. Emeklinin bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarken, esnafa gelir ve kira desteği bir ay uzatıldı. İhtiyaç sahibi ailelere hane başına 1000 TL'lik nakdi yardım da 1100 TL'ye yükseldi.

Tam kapanma kısıtlamaları devam ederken, bu süreçten vatandaşların olumsuz etkilenmeleri için yapılan destekler de devam ediyor. AK Parti Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, esnaftan emeklilere kadar vatandaşlara verilen destekleri sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla özetledi.

KİRA DESTEĞİ UZADI

Akşam'ın haberine göre, Dağ, "Destek paketleri ve sosyal yardım programlarımızla salgın döneminin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına var gücümüzle çabalıyoruz. Milletimizle birlikte tüm zorlukların üstesinden gelmeye, büyük hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz" paylaşımında bulundu. Dağ, atılan adımları ise şöyle sıraladı:

Emeklinin bayram ikramiyeleri 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkarıldı.

Memur maaşları 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.

Salgından olumsuz etkilenen esnafa yapılan 1000 TL gelir desteğiyle 500 ve 750 TL olan kira desteği bir ay daha uzatıldı.

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz tarihine kadar ertelendi.

İş sözleşmesi fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi nisan başından haziran sonuna kadar uzatıldı.

HANE BAŞINA 1100 TL

İhtiyaç sahibi ailelere hane başına 1000 TL'lik nakdi yardım 1100 TL'ye çıkarıldı. Bunun için 2 milyar 540 milyonluk kaynak tahsisi yapıldı.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaları için 183 milyon lira ek kaynak gönderildi.

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başladı.

KOSGEB'in geri ödemeli desteklerinden faydalanan işletmelerin taksitleri 3 ay ertelendi.

Sanayide Kovid-19 ile mücadele ve dayanıklılık programı kapsamında 63 projeye toplam 39 milyon TL destek verildi.

60 MİLYAR LİRALIK 'SOSYAL KALKAN'

'Sosyal Koruma Kalkanı'yla vatandaşlara doğrudan aktarılan kaynağın toplam tutarı 15 Nisan 2021 itibarıyla 60 milyar TL'yi aştı. n 6.5 milyon haneye biner lira olmak üzere toplam 6.5 milyar TL'yi aşkın nakdi yardım ulaştırıldı. n 3.7 milyon çalışana 27.7 milyar TL kısa çalışma ödemesi yapıldı. n İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs'a kadar uzatıldı. n 1.3 milyon işyerinin 40 milyar TL prim borcu 6 ay süreyle ertelendi. n 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' Milli Dayanışma Kampanyası'yla tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak için 2 milyar TL'yi aşkın yardım toplandı ve bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Etiketler : tam kaparma destek paketi vatandaş Milli Dayanışma Kampanyası
Sette sürpriz yakınlaşma

Sette sürpriz yakınlaşma
Malatya'da komedi

Malatya'da komedi
Kimseyi tehdit etmedim

Kimseyi tehdit etmedim
Selin'in konservatuvar takıntısı!

Selin'in konservatuvar takıntısı!
Eski kayınpederden uzaklaştırma kararı

Eski kayınpederden uzaklaştırma kararı
İtalyan gelin üzdü

İtalyan gelin üzdü
Kapadokya'dan festivallere

Kapadokya'dan festivallere
Kimse param yok demesin

Kimse param yok demesin
Parkta sohbet

Parkta sohbet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER