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24 Haziran 2020 Çarşamba 08:06:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 08:06:00

Vatandaş CHP'li Tunç Soyer'e böyle tepki gösterdi: Bölücülüğü bırak alt yapıya bak

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İzmir'de hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, alt yapı yetersizliği vatandaşı isyan ettirdi. İzmirli vatandaşlar CHP'li başkan Tunç Soyer'e "Bölücülüğü bırak alt yapıya bak" diyerek tepki gösterdi.

İzmir'de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkilerken bazı yerlerde taşkınlar oluştu. Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken, bazı derelerin debileri yükselerek taştı. Sabah'ın haberine göre yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti, tramvay ve vapur seferleri bir süreliğine durdu. Yaşanan olumsuzluklar İzmirlilerin tepkisine neden oldu.

"BAŞKAN İŞİNE BAKSIN"

Galerici Hamit Topal, "Güzel İzmir'in gerçeklerini görmeye sadece 10 dakikalık yağmur yetiyor. Başkan reklam ve hayallerle uğraşacağına gerçekten İzmir'in sorunlarına el atsın. Altyapının yetersizliği belli olmuyor mu ? Geldiği günden bu yana altyapı ile ilgili hiçbir şey yapmadı" dedi.

Dünkü yağmurda klasik İzmir tablosu ile karşılaştıklarını ifade eden Hasan Delierbaş, "Yağmur yağdığı anda 5 milyon insan bu sefaleti çekmesi mi lazım. Aziz Kocaoğlu da Tunç Soyer de kılını kıpırdatmıyor. Böyle başkanlık olmaz. Ama gündeme gelmek için reklam yapmayı çok seviyor Soyer. Para çıkaracak, İzmirliler günü ilan edeceğine İzmirlilerin normal bir hayat yaşaması için altyapıya önem versin. Bayrak, eyalet, paradan bahsetmesin. Eyaleti bıraksın alt yapıya baksın. Hizmet yapsın. İzmirliler bunları istiyor" dedi.

EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Öte yandan Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki derenin sağanak yağmur nedeniyle taşması sonucu 143. Sokak'ta bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı. Alt katlarda oturan vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Yağmur sularının taşıdığı çamurlar da evleri basarken eşyalar da kullanılmaz hale geldi.

Evlerini aniden su bastığını söyleyen Asiye Yılmaz, çok korktuklarını ifade ederek, "Evlerimizi su bastı. Yavaş yağıyordu, birden yağmur bastırınca dere taştı. Elim ayağım titriyor. Evimize su girdi kovalarla suyu çıkartmaya çalıştık. Girişlere taşlarla set yapmaya çalıştık. Uyanıkken yakalandık bu kez ama uykuda yakalanırsak canımızdan oluruz" diyerek durumun ciddiyetini gözleri önüne serdi.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'ne tepki gösteren Aktepe Mahallesi esnafından biri, sel sularında oltayla balık yakalamaya çalıştı.

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