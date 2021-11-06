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06 Kasım 2021 Cumartesi 12:15:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 12:15:00

Vatandaş canından bezdi! 'Megabüs' vaat etti, 'megakuyruk' oldu

Kaynak: Aksam

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İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor. İBB'nin toplu taşımayı yönetemediğine dikkat çeken Kabaktepe, “CHP yönetiminde İBB'nin işleyen toplu taşıma sistemi dahi çöktü” dedi.

İstanbullu son 2 yıldır ulaşımda büyük sıkıntı çekiyor. Metrobüslerde aksayan seferler, aşırı yoğunluk vatandaşı canından bezdirirken diğer yandan İETT otobüsleri bakımsızlıktan her gün yolda kalıyor. İstanbul'daki toplu taşımaya ilişkin İBB'ye eleştirilerde bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Seçim döneminde 'Megabüs' vaat ettiler, İstanbullular 'Megakuyruk'lara mahkûm oldu. 2024'te İstanbul'u yeniden eser ve hizmet vizyonuna dönüştüreceğiz. İstanbul'da her şey yoluna girecek" diyerek şunları kaydetti:

İŞLEYEN SİSTEM ÇÖKTÜ

"İstanbul'da toplu taşıma yönetilemiyor. CHP yönetiminde İBB'nin işleyen toplu taşıma sistemi dahi çöktü. 14 aydır açılamayan Şirinevler-Atatürk Havalimanı Metrosu İstanbullular için çileye dönüştü. Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın son 3 durağı CHP'li İBB yönetimi tarafından hizmete kapatıldı. Toplu ulaşımın merkezi noktalarından Mecidiyeköy'de ulaşımı rahatlatacak metro hattı, CHP yönetiminin denetim yetersizliği nedeniyle 7 aydır kapalı. AK Parti döneminde hizmet veren metroların CHP döneminde hizmete kapatılmasının yanı sıra; yolda kalan otobüsler, çalışmayan metrobüsler, sürekli arızalanan tramvaylar da eklenince İstanbul'da toplu taşıma çekilmez bir hal aldı. İşleyen sistemi dahi yönetemiyorlar."

Etiketler : istanbul metrobüs toplu taşıma ibb chp otobüs iett osman nuri kabaktepe
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