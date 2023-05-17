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17 Mayıs 2023 Çarşamba 20:45:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 20:45:00

Vatan Partisi'nden Başkan Erdoğan'a destek

Kaynak: AA

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Perinçek, Cumhur İttifakı'na destek kararını, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Toplantısı'nda duyurdu.

Vatan Partisi'nin, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimindeki siyasetini, emperyalizme karşı bağımsızlık ve üretim devrimi mevzisinden belirlediğini kaydeden Perinçek, bugün Türkiye'nin ekonomide, güvenlikte ve kültürel alanda Batılı emperyalistlerin dayatmalarına karşı direnme ve özellikle ABD-İsrail eksenli tehditlere karşı hem içeride hem sınır ötesinde silahlı mücadele sürecinde olduğunu söyledi.

Perinçek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden Meclis'e taşımıştır. Kılıçdaroğlu, milli devleti ve Türk ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos programının adayıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına karşın emperyalist planların hedefindedir, bu bağlamda Türkiye cephesindedir."

İki seçenek karşısında tarafsız kalmanın, emperyalist plana hizmet edeceğini vurgulayan Perinçek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güçlü Devlet Üreten Millet' hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 durağındayız. İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz. Vatan Partisi, 29 Mayıs sonrasındaki zorlu süreçte, Tayyip Erdoğan yönetiminin bağımsızlık, vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, çağdaşlaşma ve milli devrimci kültür siyasetleri izlemesi ve yükselen Asya uygarlığının öncü konumlarına ilerlemesi için 'Üreticilerin Milli Hükümeti' hedefiyle yapıcı bir muhalefet yürütecektir."

Etiketler : Perinçek Cumhur İttifakı Vatan Partisi
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