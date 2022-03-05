05 Mart 2022 Cumartesi 20:34:00 - Güncelleme:05 Mart 2022 Cumartesi 20:35:00
Varlık Fonu toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında yapıldı
Kaynak: AA
ABONE OL
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.
Türkiye Varlık Fonu toplantısı İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Toplantıya Başkan Erdoğan başkanlık etti.
- İsrail Cumhurbaşkanı, Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyecek
- Bakan Koca, TUS'a hazırlanan hekimlere başarılar diledi
- Varlık Fonu toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında yapıldı
- Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
- Türkiye'de 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi!
- Emine Erdoğan'dan dayanışma ve barış mesajı