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05 Mart 2022 Cumartesi 20:34:00 - Güncelleme:05 Mart 2022 Cumartesi 20:35:00

Varlık Fonu toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında yapıldı

Kaynak: AA

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Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.

Türkiye Varlık Fonu toplantısı İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

Toplantıya Başkan Erdoğan başkanlık etti.

Etiketler : varlık fonu vahdettin başkan erdoğan
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