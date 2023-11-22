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22 Kasım 2023 Çarşamba 08:42:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 08:42:00

Vanuatu 6.7 ile sallandı

Kaynak: AA

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Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun Port Orly kasabasının 98 kilometre açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

22 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Avustralya Tsunami Uyarı Merkezi (JATWC), tsunami tehlikesinin olmadığını açıkladı.

Etiketler : deprem pasifik Vanuatu
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