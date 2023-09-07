Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Menekşe Sokağı'nda bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, HDP ve terör örgütü PKK'ya karşı yıllardır mücadele verdiğini söyledi.

Kızının 13 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Evlatlarımıza kavuşana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. HDP'nin kapısından asla ayrılmayacağız. Çocuklarımızın katili bunlar. Evlatlarımızı bizden çaldılar. Ciğerimiz yanıyor. Bir anne olarak düşmanın karşında her zaman dimdik duracağım. Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız. Bu mücadeleyi sadece kızıma kavuşmak için değil tüm anneler için veriyorum. Gelin HDP ve PKK'ya karşı tek yürek, tek ses olalım. Şeyma, kızım, eğer beni duyuyor, görüyorsan gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Senin yerin benim yanımdır. Eline defter, kalem yakışıyor. Gel hayatına kaldığın yerden devam et."