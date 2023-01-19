Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Baba Fevzi Yağmur, PKK'lı teröristlerce dağa götürülen oğluna kavuşmak için her hafta eyleme katıldığını belirtti.

Yıllardır çocuğundan haber alamadığını dile getiren Yağmur, "Onların çocukları kolejlerde okurken biz çocuklarımızı bile göremiyoruz. Sağ mı, ölü mü? Onu bile bilmiyoruz. Çocuklarımıza kavuşmak için eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz. Oğlum beni duyuyorsa gelsin, teslim olsun." dedi.

Vatan Partisi İl Başkanı Akile Çevik ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de ailelere destek verdi.