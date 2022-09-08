VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'daki skandalda dinlenen gazeteci böyle olayların süreceğini söyledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Tokyo'da "BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için mektup kaleme aldı
İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 5 sivil öldü
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç BM'nin 'Uygur' raporunu değerlendirdi
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Türkiye, Hırvatistan'ın zor zamanlarında gösterdiği destekle he...
Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı
Başkan Erdoğan'a 'onur' ödülü verildi
Bakan Bilgin'den EYT müjdesi
Başkan Erdoğan'dan "tahıl koridoru" mesajı
Destek 25 milyar lirayı bulacak
Geri sayım başladı! Dar gelirliye ucuz konut
Hazırlıklar tamam: Kaşif yola çıkıyor
Başkan Erdoğan Hırvatistan'da
Kuvvetli sağanak geliyor
ABD petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
PKK/KCK'lı yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı
Lübnan Ulaştırma Bakanı'nın evine bombalı saldırı düzenlendi
İran'dan Arnavutluk'un 'Tahran ile diplomatik ilişkiyi kesme' kararına tepki
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Ağustosta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
08 Eylül 2022 Perşembe 16:17:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 16:17:00

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, AA muhabirine, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını söyledi.

Yıllardır evlat hasreti çektiğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

"HDP'ye, PKK'ya yeter diyoruz. CHP, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' diyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. HDP, PKK'nın siyasi kolu, bacağıdır. HDP'yi kimse devlet olarak kabul etmiyor. Rabbim hakkımızı HDP'ye, PKK'ya bırakmasın. Her hafta bir umutla buraya geliyorum. Dağdaki çocuklara sesleniyorum. Gelin yeter artık. Zalimlere, katillere inanmasınlar, güvenmesinler. Çocuklarımızın ellerindeki kalemi kendi çocuklarına veriyorlar, özel okullarda okutuyorlar. Silahı da çocuklarımızın, fakir fukaranın, Kürt çocuklarının ellerine veriyorlar. Öldürüyorlar, öldürtüyorlar, fare gibi mağaralarda çürütüyorlar, kurşunların önüne atıyorlar. Bu Allah'a reva mıdır? Rabbim annelerin, babaların hakkını onlara bırakmasın."

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'ın 6 yıl önce kandırılarak, dağa götürüldüğünü belirtti.

Evladına kavuşmak için eylemi sürdürdüğünü anlatan Biçer, şöyle konuştu:

"HDP'liler bunu iyi bilsinler. Ülke toprağının her karışında tüm vatandaşların kanı var. Bu ülke kolay kurulmadı. Bölücülere kaptırmayacağız. Bunların ensesinden ayrılmayacağız. Çocuklarımız dağdan ininceye kadar buradan ayrılmayacağız. Dağdaki çocuklara seslenmek istiyorum. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bunların yalanlarına kanmayın. Şu ana kadar 37 evladımız geldi. Ailelerinin yanında, ana baba kucağındalar. Siz kimler için savaşıyorsunuz?"

Etiketler : hdp pkk evlat nöbeti
Yeşil Vadi'nin Kızı yurtdışına açılıyor

Yeşil Vadi'nin Kızı yurtdışına açılıyor
2023'te vizyonda

2023'te vizyonda
Türk oyuncular Hollywood'da

Türk oyuncular Hollywood'da
Süperstar'lı kapanış

Süperstar'lı kapanış
‘Kül' bitti

‘Kül' bitti
Oyun değil evleniyoruz

Oyun değil evleniyoruz
Doğa için dördüncü konser

Doğa için dördüncü konser
Yaman'a Venedik'te ödül

Yaman'a Venedik'te ödül
Sportif Beren

Sportif Beren

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes