Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak DEM Parti İl Başkanlığı binası önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Nazlı Sancar, gazetecilere, 2012 yılından bu yana kızı için mücadele verdiğini söyledi.

Eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Partinin kapısından ayrılmayacağım. Evladım için mücadelemi sürdürüyorum. Siyaset yapmak için gelmedim, acılı bir anneyim, kızımı istiyorum. Buradaki anne ve babaların hepsi de evlatları için geliyor. Aileler gelip bize katılsın. Kimseden korkmalarına gerek yok. Güçlerimize güç katsınlar. Sonuna kadar devletimin yanındayım. Kızımı hasretle bekliyorum."

Fevzi Yağmur ise 5 yıldır oğlu için mücadele ettiğini ifade ederek, "Oğlum PKK tarafından dağa kaçırıldı. HDP memlekette ne arıyor. Bizim düşmanımızdır. Biz Türk evladıyız, kim ne diyorsa da desin." diye konuştu.