Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, kızının 13 yaşındayken terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

HDP ve terör örgütü PKK'ya karşı yıllardır mücadele verdiğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Eylemimizi yaklaşık 4 yıldır sürdürüyoruz. HDP'nin kapısından ayrılmayacağız. Evlatlarımıza kavuşmak için bu mücadeleyi veriyoruz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Onlardan korkmuyoruz. Devletimiz güçlüdür. Bizim için mücadele veriyor. Evlatlarımıza devletimizin desteğiyle kavuşacağımıza inanıyoruz. HDP'ye tüm yollar kapandı. Bitmiş durumdalar. Kızım, bu katillere güvenme. Beni duyuyor, görüyorsan gel teslim ol. Oralar senin yerin değil. Hayatına kaldığın yerden devam et. Güçlü bir devletimiz var. Bu bayrağın altında doğdun, bu bayrak altında öl. Katillere ait kıyafeti üstünde taşıma, silahlarını yüzlerine at. Gel teslim ol."

Çocuğu 2015'te dağa kaçırılan Saliha Mert de evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Mert, "HDP yandaşları oğlumu kandırdı. Dağa kaçırdılar. Evladıma kavuşmak istiyorum. Oğlum senin o katillerin yanında ne işin var? Onlar bebek katili. Gel devletimize teslim ol. Onlara inanma seni kandırıyorlar. Biz acı çekerken onlar müzik sesiyle sesimizi kesmeye çalışıyorlar." diye konuştu.