Van'daki saldırı sonrası İbrahim Kalın'dan flaş açıklama: Kanları yerde kalmayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı terörsitler tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 işçiye Allah'tan rahmet dileyerek, 'Masumların kanı yerde kalmayacak.' dedi.
Sözcü Kalın, Van'ın Çatak ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan servise PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kalın, "Van'ın Çatak ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan servise PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki işçimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Masumların kanı yerde kalmayacak." ifadelerini kullandı.
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