Van'daki deprem İran'ı da vurdu

Van'daki 5,4 büyüklüğündeki deprem İran'ı da vurdu
Kaynak: İHA
Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'nde hissedildi.
Merkez üssü olan Van'ın Özalp ilçesinde yerel saatle 13.03’'e meydan gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ne bağlı Hoy ilçesinin Kotur Beldesinde hissedildiği belirtildi.
İran tarafından henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmazken, İranlılar Van'da meydana gelen depremi hissettiklerine ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundular.
İran'da geçtiğimiz Şubat ayında aynı bölgede meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler köylerinde ağır hasara neden olmuş ve 9 kişi hayatını kaybetmişti.
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