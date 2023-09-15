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15 Eylül 2023 Cuma 10:06:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 10:06:00

Van'da zehir tacirlerine geçit yok: 24 gözaltı

Kaynak: AA

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Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer verilen habere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 8-14 Eylül tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 28,62 gram esrar, 20,18 gram sentetik uyuşturucu, 19,74 gram sentetik kannabinoid ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüphelinden 3'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 21'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Etiketler : van uyuşturucu operasyon gözaltı
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