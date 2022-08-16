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16 Ağustos 2022 Salı 11:56:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 12:40:00

Van'da 'turuncu' ve 'gri' kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-32 Operasyonu kapsamında Van'da biri turuncu, biri gri kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bugün itibarıyla Tendürek Dağı'nın bölücü terör örgütü mensuplarından tamamen temizlendiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma-SİHA destekli "Eren Abluka-32 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız 2022-217" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Çaldıran ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, "Böylelikle 16 Ağustos itibarıyla Tendürek Dağı bölücü terör örgütü mensuplarından tamamen temizlenmiş oldu." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan "Evindar" kod adlı Tuğba Tambahçeci olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

TENDÜREK DAĞI BÖLGESİNDEKİ EYLEMLERİN TÜMÜNE KATILDI

Tambahçeci'nin, Doğubayazıt ilçesi Gökçebudak köyünün Küçük Tepe Tendürek Dağı istikametinde bulunan Karakuş Tepe Üs Bölgesi'ne yönelik 15 Eylül 2016'daki saldırı olayına katıldığı belirlendi.

2017'de Doğubayazıt-Çaldıran kara yolu Yılanlı Tepe Üs Bölgesi'ne yakın mesafeye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 1 personelin şehit edildiği ve 2 personelin yaralandığı eyleme de katılan Tambahçeci'nin, 2016'dan itibaren Tendürek Dağı bölgesinde yapılan eylemlerin tümüne katıldığı tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen "gri" kategorideki teröristin ise "Eylem" kod adlı Devlet Taşir olduğu saptandı.

"TENDÜREK TERTEMİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tendürek tertemiz. Ülkemize ve milletimize güzel bir haberimiz var. Kahraman evlatlarımız Eren Abluka-32 Operasyonu'nda bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada." ifadesine yer verdi.

Etiketler : içişleri bakanı süleyman soylu terörist operasyon
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