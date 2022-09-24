Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi

Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Gürpınar ilçesi kırsalında dün gerçekleştirilen "Eren-Abluka" operasyonunda tespit edilen sığınak ve mağarada, 2'si büyük 3 tüp, 3 akü, 6 mazot bidonu, kazma ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi, malzemeler yerinde imha edildi.