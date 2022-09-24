Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi
Kaynak: AA
Van'ın Gürpınar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, içinde tüp, akü ve yaşam malzemeleri bulunan sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Gürpınar ilçesi kırsalında dün gerçekleştirilen "Eren-Abluka" operasyonunda tespit edilen sığınak ve mağarada, 2'si büyük 3 tüp, 3 akü, 6 mazot bidonu, kazma ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi, malzemeler yerinde imha edildi.
- Başkan Erdoğan, Sakarya'da... "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"
- "Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"
- Bakanlar Özer ve Kasapoğlu, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı
- Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı
- "FETÖ tehdidine karşı müteyakkız olmalarını bekliyoruz"
- Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti