VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz"
Tarım sektöründen ihracatta ilk çeyrek rekoru
Türkiye'ye en fazla turist komşu ülkelerden
New York Borsası güçlü ilk çeyrek kazançları sonrasında ikinci çeyreğe zayıf başladı
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda arıza nedeniyle seferler aksadı
"7 Ekim'de ben 'Müslümanlar' diye ayağa kalktığımda beni engellediler"
15 Nisan 2024 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 10:00:00

Van'da terör soruşturmaları kapsamında 222 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Van'da 1-14 Nisan tarihleri arasında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 222 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce 1-14 Nisan'da terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 222 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Etiketler : van terör soruşturma şüpheli
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX