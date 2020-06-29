29 Haziran 2020 Pazartesi 08:50:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 08:57:00
Van'da terör operasyonu: 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı: Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor
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