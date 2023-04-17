Van'da terör operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı, 2 terörist etkisiz hale getirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 10-16 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda 15 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.