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20 Kasım 2023 Pazartesi 12:09:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 12:09:00

Van'da kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Kaynak: AA

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Van'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde kara dönüştü, yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Van-Bahçesaray kara yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, kar nedeniyle beyaza büründü. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu bölgede, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemeyen bazı kamyonlar Karabet Geçidi'ndeki kar tüneline bırakıldı.

Van'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde kara dönüştü, yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

Van-Bahçesaray kara yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, kar nedeniyle beyaza büründü.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu bölgede, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemeyen bazı kamyonlar Karabet Geçidi'ndeki kar tüneline bırakıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kar temizleme çalışması yürüttü.

Başkale'de de akşam başlayan kar nedeniyle bazı kırsal mahallelere ulaşımda aksamalar yaşandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve mahalle yollarında çalışma başlattı.

Etiketler : van kar yağışı kalınlık
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