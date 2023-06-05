Van'da jandarma ekipleri düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor

İran sınır hattında, kırsal bölgelerde ve kent merkezinde gece gündüz görev yapan güvenlik güçleri, teknolojinin imkanlarından da yararlanarak bölgenin güvenliğini sağlıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde oluşturdukları kontrol noktalarında yaptıkları denetimlerle ve kırsal bölgelerde gerçekleştirdikleri operasyonlarla hem göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini önlüyor hem de düzensiz göçmenleri yakalayarak ilgili birimlere teslim ediyor.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Kaplan, Türkiye'nin coğrafi konumuyla doğuyla batıyı birleştiren doğal bir köprü olduğunu, özellikle Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden çok sayıda düzensiz göçmenin burayı geçiş güzergahı olarak kullanmak istediğini söyledi.

Başta göçmen kaçakçılığı olmak üzere tüm kaçakçılık faaliyetlerini engellemek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve sınır birliklerinin koordineli olarak çalışma yürüttüğünü belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Düzensiz göçle mücadelede İl Jandarma Komutanlığınca üç kademeli olacak şekilde tedbir alınıyor. Birinci kademede hudut birlikleri ile koordine sağlanarak gerekli emniyet tedbirleri sağlanıyor. Bu kapsamda 295 kilometrelik Van-İran kara sınırına 182 kilometrelik sınır duvarı yapılması planlanmakta. Bu duvarın 96 kilometrelik bölümünün inşaatı tamamlanmış olup, 86 kilometrelik kısmında çalışmalar devam etmekte. 140 kilometrelik bölümde ise yol açma faaliyeti tamamlandı."

Uygulama noktalarında alınan önlemlerin artırıldığını anlatan Kaplan, ikinci kademede ise 11 yol kontrol noktasında 24 saat esasına göre, 65 "şok yol kontrol noktası"nda da farklı zamanlarda uygulamalar yaptıklarını söyledi.

KONTROLLERDE PLAKA TANIMA SİSTEMLERİNDEN FAYDALANILIYOR



Bu kontrollerde 6'sı mobil 17 plaka tanıma sisteminin aktif olarak kullanıldığını ifade eden Kaplan, şu bilgileri verdi:

"Üçüncü kademe, İl Emniyet Müdürlüğü ile koordine edilerek, il ve ilçe merkezlerinde icra edilen faaliyetlerdir. Tüm bu tedbirler insansız hava araçları ile desteklenmektedir. İnsansız hava araçlarıyla 2022'de 91 saat 29 dakika, 2023'te ise 60 saat 46 dakika uçuş gerçekleştirildi. Jandarma personelimiz, düzensiz göç ile her türlü hava ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat mücadele etmektedir. Geçtiğimiz yıllara oranla alınan tedbirlerle göçmen geçişlerinde azalma görülmektedir. Bölgemizde göçmenlerin gizlenebileceği 'şok evi' diye tabir edilen metruk binalar varsa sahipleri ile yoksa belediyeler ile koordine kurularak yıktırılmaktadır. Şu ana kadar bu şekilde 112 metruk bina yıktırılmıştır. Van İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele başta olmak üzere emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamak amacıyla mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir."