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10 Haziran 2023 Cumartesi 18:14:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 18:14:00

Van'da icra edilen Şehit Jandarma Er Musa Çatalbaş Operasyonu'nda teröristlere ait 3 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kaynak: IHA

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Van'da icra edilen Şehit Jandarma Er Musa Çatalbaş Operasyonu'nda teröristlere ait 3 sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde nokta istihbarata dayalı olarak Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Van ili Çatak ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Er Musa Çatalbaş Operasyonu düzenlemiştir. Operasyon kapsamında; teröristlere ait 3 adet sığınak tespit edilmiş olup, sığınaklarda yapılan arama neticesinde; 11 adet roketatar mühimmatı, 634 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 2 adet el bombası, 4 adet değişik silahlara ait şarjör, 6 adet EYP, 28 adet fünye, 200 gram TNT patlayıcı, 1 adet el telsizi, 11 adet akü, 103 adet tüp, 1 adet el dürbünü, 4 adet jeneratör, 900 metre kablo, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi, inşaat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir" denildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı terörle mücadele van pkk
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