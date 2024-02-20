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20 Şubat 2024 Salı 18:37:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 18:37:00

Van'da geçen hafta 97 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 97 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12-18 Şubat'ta yürütülen çalışmalar kapsamında 24 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 97 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Etiketler : Vanda Jandarma Düzensiz Göçmen Operasyon
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