Van'da geçen hafta 97 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 97 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12-18 Şubat'ta yürütülen çalışmalar kapsamında 24 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 97 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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