Van'da geçen hafta 199 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 199 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4-10 Mart'ta, jandarma ekiplerince 30 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 199 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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