Van'da geçen hafta 199 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4-10 Mart'ta, jandarma ekiplerince 30 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 199 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.