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Van'da düzensiz göçmenlere operasyon
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24 Ocak 2024 Çarşamba 16:32:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 16:32:00

Van'da düzensiz göçmenlere operasyon

Kaynak: AA

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Van'da düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 132 kişi yakalandı.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 132 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AA'da yer verilen habere göre, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 15-21 Ocak tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 32 operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Etiketler : göçmen operasyonu yakalanan kişi VAN
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