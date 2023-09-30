Van'da doktora saldıran zanlılar tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da bir hekime şiddet uygulayan 2 şahsın tutuklandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Van'da Dursun Odabaş Tıp Merkezinde dün yaşanan şiddet olayında bir hekimi yaralayan 2 şahsın ifadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildiğini ve bugün şahısların cezaevine gönderildiğini belirtti. Bakan Koca, "Adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Cezaevi, hekime karşı şiddet gösterilemeyeceğini düşünmek için bizce doğru bir yerdir" dedi.