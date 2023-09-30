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30 Eylül 2023 Cumartesi 19:05:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 19:05:00

Van'da doktora saldıran zanlılar tutuklandı

Kaynak: İHA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da doktora saldıran zanlıların tutuklandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da bir hekime şiddet uygulayan 2 şahsın tutuklandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Van'da Dursun Odabaş Tıp Merkezinde dün yaşanan şiddet olayında bir hekimi yaralayan 2 şahsın ifadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildiğini ve bugün şahısların cezaevine gönderildiğini belirtti. Bakan Koca, "Adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Cezaevi, hekime karşı şiddet gösterilemeyeceğini düşünmek için bizce doğru bir yerdir" dedi.

Etiketler : BAKAN KOCA SAĞLIKTA ŞİDDET DOKTOR TUTUKLAMA
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