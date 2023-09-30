Van'da doktora saldıran zanlılar tutuklandı
Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da doktora saldıran zanlıların tutuklandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da bir hekime şiddet uygulayan 2 şahsın tutuklandığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Van'da Dursun Odabaş Tıp Merkezinde dün yaşanan şiddet olayında bir hekimi yaralayan 2 şahsın ifadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildiğini ve bugün şahısların cezaevine gönderildiğini belirtti. Bakan Koca, "Adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Cezaevi, hekime karşı şiddet gösterilemeyeceğini düşünmek için bizce doğru bir yerdir" dedi.
Van 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde dün yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımızı yaralayan 2 şahıs ifadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmiş, bugün CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİR. Adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Cezaevi,...— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 30, 2023
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