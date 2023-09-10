Van'da BTÖ mensubu 3 terörist yakalandı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen operasyonda 3 teröristin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Teröristlerin ikametinde 2 savunma tipi el bombası ile 2 tabanca ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Masum insanların canlarına kastedenleri affetmeyeceğiz. Terör sona erene kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.
VAN'DA BTÖ MENSUBU 3️⃣ TERÖRİST YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 10, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde #Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 3️⃣ bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi.
Şahısların ikametlerine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel... pic.twitter.com/82oRWftPSx
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