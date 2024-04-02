02 Nisan 2024 Salı 14:39:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 14:39:00
Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti
Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti. DEM Parti adayının seçilme yeterliliği olmadığına karar verildi
Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti. DEM Parti adayının seçilme yeterliliği olmadığına karar verildi
- Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti
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