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Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti
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02 Nisan 2024 Salı 14:39:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 14:39:00

Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti

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Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti. DEM Parti adayının seçilme yeterliliği olmadığına karar verildi

Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti. DEM Parti adayının seçilme yeterliliği olmadığına karar verildi

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