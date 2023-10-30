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30 Ekim 2023 Pazartesi 09:45:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 09:45:00

Van'da 6 göçmen kaçakçısı yakalandı

Kaynak: AA

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Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 23-29 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Etiketler : van göçmen kaçakçısı operasyon
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