10 Ekim 2022 Pazartesi 16:16:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 16:16:00
Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Sondakika haberi... Van'ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van'ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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