Van'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgilere göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.54'te yaşanan sarsıntı, yerin 7 kilometre altında kaydedildi.

Henüz herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.