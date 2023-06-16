Van'da deprem

Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde saat 12.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgilere göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.54'te yaşanan sarsıntı, yerin 7 kilometre altında kaydedildi.
Henüz herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 16, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Van Gölü -[03.15 km]Tuşba (Van)
Tarih:2023-06-16
Saat:12:54:53 TSİ
Enlem:38.67 N
Boylam:43.154 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/N0AV5h3PFP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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