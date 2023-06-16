Van'da deprem

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16 Haziran 2023 Cuma 13:04:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 13:04:00

Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde saat 12.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgilere göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.54'te yaşanan sarsıntı, yerin 7 kilometre altında kaydedildi.

Henüz herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Etiketler : van deprem afad tuşba
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