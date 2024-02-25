Van'da deprem

25 Şubat 2024 Pazar 09:16:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 09:16:00
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD, sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 25, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Van Gölü -[06.46 km]Tuşba (Van)
Tarih:2024-02-25
Saat:08:58:04 TSİ
Enlem:38.91556 N
Boylam:43.47278 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/4HfCd4CJxi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi