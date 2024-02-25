Van'da deprem

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25 Şubat 2024 Pazar 09:16:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 09:16:00

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Etiketler : van tuşba deprem afad
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