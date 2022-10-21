Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 17.15 sıralarında merkez üssü Tuşba ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Bugün aynı bölgede saat 15.56'da 3.4, 16.01'de 2.8, 16.13'de 2.7 ve 16.17'de de 2.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.