Van Valiliği, 15 gün süre ile her türlü eylemi yasakladı. Şehre her türlü eylem için gelecek grupların ve kişilerin giriş yapılması da yasaklandı.
03 Nisan 2024 Çarşamba 00:11:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 00:11:00
Van Valiliği 15 gün süre ile her türlü eylemi yasakladı
Van Valiliği, 15 gün süre ile her türlü eylemi yasakladı. Şehre her türlü eylem için gelecek grupların ve kişilerin giriş yapılması da yasaklandı.
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