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21 Aralık 2023 Perşembe 07:16:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 07:16:00

Van Kedi Villası sahiplendiriyor

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Van kedilerinin neslinin korunması amacıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesince kurulan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, bu yıl doğan 145 yavrudan 80'i sahiplendirildi.

Uzun ve kabarık kuyruğu ve farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerleri arasında bulunan Van kedilerinin sayısı, merkez bünyesindeki Van Kedi Villası'nda yürütülen çalışmalarla artırıldı.

Anaç kedilerden faydalanılarak her yıl yeni yavruların yetiştirildiği merkezde, 7 yıl önce başlatılan "Her Eve Bir Van Kedisi Projesi" kapsamında sahiplendirme çalışmaları yürütüldü.

Etiketler : van kedi barınak
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