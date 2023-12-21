Van Kedi Villası sahiplendiriyor

Uzun ve kabarık kuyruğu ve farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerleri arasında bulunan Van kedilerinin sayısı, merkez bünyesindeki Van Kedi Villası'nda yürütülen çalışmalarla artırıldı.

Anaç kedilerden faydalanılarak her yıl yeni yavruların yetiştirildiği merkezde, 7 yıl önce başlatılan "Her Eve Bir Van Kedisi Projesi" kapsamında sahiplendirme çalışmaları yürütüldü.