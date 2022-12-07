Van, Iğdır ve Hakkari sınırında kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi

Van, Iğdır ve Hakkari sınırında kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız; Iğdır, Van ve Hakkâri hudut hattındaki arama tarama faaliyetlerinde 64 adet pompalı tüfek, 22 adet av tüfeği ve 13 adet el bombası ele geçirdi.https://t.co/fnfpP5X5Bq#MSB pic.twitter.com/2LMgKjeaWW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2022

Ekiplerin Van, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında, 64 pompalı tüfek, 22 av tüfeği, 9 AK-47 piyade tüfeği, 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 13 el bombası, 60 mm havan, 27 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 8 roket sevk fişeği, 500 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve tamburu, 9 roket mühimmatı, 20 yedek namlu, 47 tahrip mühimmatı, 13 el bombası fünyesi, 12 uçaksavar mühimmatı, 50 av fişeği, 8 AK-47 piyade tüfeği dipçiği, 2 kilogram barut, 200 metre infilaklı fitil, jeneratör ve 5 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirdiği kaydedildi.