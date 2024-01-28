VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Han Yunus'ta 500 bin kişiyi göçe zorluyor
"Üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz"
"Metro hattını iki katına çıkarmak istiyoruz"
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland'ı kabul etti
ABD'den Rusya tehdidine karşı 'nükleer' hazırlığı
Ürdün: Çalışmalarına devam edebilmesi için UNRWA'ya destek sürdürülmeli
28 Ocak 2024 Pazar 16:24:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 16:24:00

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 658 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 658 yerleşim biriminin yolu kapalı bulunuyor.

Van'da 2 gün boyunca aralıklarla görülen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde dünden bu yana kapalı 451 köy ve mezra yolundan 148'i ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Ekipler 303 mahalle ve mezra yolunun açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde de çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ana yollar, cadde ile kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor.

Muradiye ilçesi Devetaş Mahallesi Mağara mezrasında, vatandaşların kışın kullanmadığı tek katlı evler ve ahırlar karla kaplandı.

Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı da karla beyaza büründü. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği parktaki ağaçlarda, soğuk havanın etkisiyle kırağı oluştu.

- HAKKARİ

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, karla mücadele ekipleri, kapanan 355 köy ve mezra yolundan 162'sini yürüttükleri çalışmayla açtı.

Kentte, kalan 193 yerleşim yerinin yolunu açılması için çalışmalar devam ediyor.

Belediye ekipleri de kent merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin üzerinde biriken karları küreklerle temizlemeye başladı.

- MUŞ

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipi nedeniyle kapanan 323 köy yolundan 261'inin açıldığını belirtti.

Yentür, kalan 62 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Belediye ve karayolları karla mücadele ekipleri de kent merkezi ve bağlantı yollarında kar temizleme ve tuzlama yaptı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, 120 personel ve 60 iş makinesiyle 17 mahallede eş zamanlı başlatılan çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "Vatandaşlarımızın hayat kolaylığını sağlamak üzere sahadayız. Vatandaşların mağdur olmaması için gereken çalışmayı yapıyoruz. Tek talebimiz vatandaşlarımızın yol kenarına pak ettikleri araçlarını kaldırmalarıdır." dedi.

- BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 100 köy yolunun kapalı olduğunu belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kardan kapanan köy yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ahlat ilçesinde kar yağışının ardından Harabeşehir Mahallesi'ndeki Emir Bayındır Köprüsü ile etrafındaki ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Beyaza bürünen ilçede, tarihi mekanların kar örtüsüyle bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Etiketler : Hakkari yolu kapalı Muş yolu kapalı Bitlis yolu kapalı
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Doğal güzeller

Doğal güzeller
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX