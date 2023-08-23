Van Gölü'nde sular çekildi asırlık toplu mezarlar ortaya çıktı

Van Gölü, son yıllarda yeni keşiflerle gündeme gelmeye başladı. Bir süredir Bitlis ve ilçelerinde tanıtım ve keşif maksatlı su altı dalışları gerçekleştiren Venuma Dağcılık ve Su Altı Sporları Topluluğu, Tatvan'da tarihi bir keşfe imza attı. Son yılların en fazla su çekilmesinin yaşandığı Van Gölü'nde keşfe çıkan topluluk üyeleri, Tatvan ilçesinin Adabağ köyü mevkiinde göl içinde büyük bir mezarlık alanı tespit etti.

