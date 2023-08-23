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Van Gölü'nde sular çekildi asırlık toplu mezarlar ortaya çıktı
23 Ağustos 2023 Çarşamba 07:39:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 07:39:00

Van Gölü'nde sular çekildi asırlık toplu mezarlar ortaya çıktı

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Van Gölü, son yıllarda yeni keşiflerle gündeme gelmeye başladı.

Van Gölü, son yıllarda yeni keşiflerle gündeme gelmeye başladı. Bir süredir Bitlis ve ilçelerinde tanıtım ve keşif maksatlı su altı dalışları gerçekleştiren Venuma Dağcılık ve Su Altı Sporları Topluluğu, Tatvan'da tarihi bir keşfe imza attı. Son yılların en fazla su çekilmesinin yaşandığı Van Gölü'nde keşfe çıkan topluluk üyeleri, Tatvan ilçesinin Adabağ köyü mevkiinde göl içinde büyük bir mezarlık alanı tespit etti.

Etiketler : Van Gölü sular çekildi asırlık toplu mezarlar
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