Van Gölü'nde şaşırtan taşlar
800 bin yıllık geçmişe sahip Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün dibindeki kalıntılar, yapılan dalışlarla dünyaya tanıtılırken, bu kalıntılara yenileri eklendi.
800 bin yıllık geçmişe sahip Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün dibindeki kalıntılar, yapılan dalışlarla dünyaya tanıtılırken, bu kalıntılara yenileri eklendi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Doğu Deniz Derneği ile Van'da bulunan HAK Arama Kurtarma Derneği üyeleri tarafından yapılan dalışta, Kayı tamgalı ve haç işaretli taşlar ile yaşam merkezi olduğu tespit edilen alanlar bulundu.
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