Van depreminin 12. yılı

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, mesajında, 23 Ekim 2011'de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki deprem ve ardından 9 Kasım 2011'deki 5,6 büyüklüğündeki depremle 644 kişinin yaşamını yitirdiğini, Van'ın, maddi ve manevi bir yıkıma uğradığını belirtti.

Kentte 23 Şubat 2020'de meydana gelen depremde de 10 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Şehrimizi ve aziz milletimizi derinden etkileyen bu acı felaketlerde kaybettiğimiz canlarımızı unutmadık. Devletimiz, yaşanan bu depremler sonrasında hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmamış ve yaraların sarılması için seferber olmuştur. Aynı şekilde ülkemizin dört bir yanından gelen yardımlarla Vanlı hemşehrilerimiz hiçbir zaman kendini yalnız hissetmemiştir. Van depreminin 12. yıl dönümü vesilesiyle 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum."

"EN ACI FELAKETLERDEN BİRİ OLARAK TARİHTEKİ YERİNİ ALMIŞTIR"



Edremit Belediye Başkanı Say ise Türkiye'nin dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunduğunu aktardı.

Van'da 12 yıl önce meydana gelen depremde yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin yaralandığını belirten Say, "Van depremi, milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Burada önemli olan husus, depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız alandaki binaları depreme dayanıklı hale getirmek ve yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojiyi kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmamızdır." değerlendirmesini yaptı.

Belediye bünyesinde gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturduklarını belirten Say, şöyle devam etti:

"Son 12 yılda ülkemiz çok büyük afetler yaşadı. Son olarak Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadık. Bu acılı günlerde halkımızın yanında olduk. Allah ülkemize bu tür acıları yaşatmasın ama bunlar da hayatın bir gerçeği ve hazırlıklı olmalıyız. Deprem kuşağı üzerinde yer alan ilçemizde, ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde bir daha böylesi depremlerin yaşanmamasını temenni ederken, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tuşba Belediye Başkanı Akman da 644 kişinin yaşamını yitirdiği Van depremlerinin tarifi mümkün olmayan acılar yaşattığını kaydederek, "Bu süreçte devletimiz, maddi kayıpları telafi etmiş, gerekli birçok yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş, şehirlerimizin alt ve üst yapılarını yenilemiştir. Ancak, giden canları geri getirmek mümkün olmadığı için her zaman deprem gibi doğal afetlere karşı daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerekir. Depremle yaşayabilmeyi öğrenmeli, evlerimizi ve işyerlerimizi depreme dayanıklı hale getirmeliyiz. Yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojik imkanları kullanarak tedbirlerimizi almamız ve yaşanan bu büyük acılardan ders çıkarmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.