06 Mart 2022 Pazar 15:46:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 15:46:00
Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü
Kaynak: AA
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Van-Bahçesaray kara yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı.
Bölgede etkili olan yoğun kar ve tipinin ardından güvenlik nedeniyle kapatılan yolun 25. kilometresine çığ düştü.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kapanan yoldaki karların temizlenmesi için çalışma başlattı ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi.
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