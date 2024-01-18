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18 Ocak 2024 Perşembe 18:20:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 18:20:00

Valilik duyurdu: Osmanbey metro istasyonu yarın belli saatlerde kapalı olacak

Kaynak: AA

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Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.

Etiketler : Osmanbey metro kapalı
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