Valilik, bakımevindeki skandal görüntüler sonrası harekete geçti: Faaliyetlerine son verildi
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde çekilen görüntüler sonrası engelli hastalara çalışanlar tarafından işkence edildiği tespit edilen bakımevinin faaliyetlerine son verildi.
İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'deki bir engelli bakımevi hakkında soruşturma başlatıldığını, bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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