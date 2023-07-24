VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili Meclis açılınca üzerimize düşeni yapacağız"
KKTC'de dışarıda çalışma yasağı uzatıldı
Valilik, bakımevindeki skandal görüntüler sonrası harekete geçti: Faaliyetlerine son verildi
Türkiye'ye "nükleer enerji" mesajı: Tecrübe ve kazanımları paylaşmaya hazırız
Dezenformasyon Bülteni'nin 82'inci sayısı yayımlandı
Danimarka'da İslam düşmanlığı hortladı: İkinci kez Kur'an-ı Kerim yakıldı
24 Temmuz 2023 Pazartesi 19:03:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 19:03:00

Valilik, bakımevindeki skandal görüntüler sonrası harekete geçti: Faaliyetlerine son verildi

ABONE OL

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde çekilen görüntüler sonrası engelli hastalara çalışanlar tarafından işkence edildiği tespit edilen bakımevinin faaliyetlerine son verildi.

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'deki bir engelli bakımevi hakkında soruşturma başlatıldığını, bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : bakımevi istanbul valiliği büyükçekmece
Karadeniz kadını Asuman

Karadeniz kadını Asuman
'Neyzen' buluşması

'Neyzen' buluşması
Ünlü şarkıcı Shakira'ya dava şoku: Hakim karşısına çıkacak

Ünlü şarkıcı Shakira'ya dava şoku: Hakim karşısına çıkacak
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli
Nazara karşı boncuklu önlem

Nazara karşı boncuklu önlem
Altın elbiseli Karsu!

Altın elbiseli Karsu!
Havuzda başının üstüne düştü

Havuzda başının üstüne düştü
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX