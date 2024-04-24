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24 Nisan 2024 Çarşamba 18:01:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 18:01:00

Valilik aşırı sıcaklara karşı o ili uyardı: Dikkat edilmesi gerek

Kaynak: AA

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Şırnak Valiliği, kent merkezinde 3 gün devam edecek ve mevsim normalleri üstünde seyredecek hava sıcaklarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bugünden başlayarak hafta sonunu kadar devam edecek ve mevsim normalleri üzerinde 10 ila 15 derece üzerine çıkması beklenen hava sıcaklıklarının 25-29 derece olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımız ve çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : şırnak valilik sıcak hava durumu
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