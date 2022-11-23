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23 Kasım 2022 Çarşamba 07:42:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 07:42:00

Valilik açıkladı! Eğitim öğretime ara verildi

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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Son dakika itibarı ile Bolu ve Düzce'de de eğitime ara verildi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir" dedi. Bolu'da da eğitime ara verildiği ifade edildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun" dedi.

BOLU'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bolu'da da eğitime ara verildi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Deprem sonrasında İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıç, gazetecilere, Düzce'deki depremin Bolu'da da hissedildiğini söyledi.

Vatandaşların daha önce yaşanan depremlerden dolayı ister istemez bu olaylarda tepki verdiğini anlatan Kılıç, "Vatandaşlarımızın bazıları dışarıya çıkmış. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bir kişi 3'üncü kattan atlama neticesinde yaralandı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor, hayati tehlikesi yok. Onun dışında ufak tefek panikle beraber 20 vatandaşımız yaralandı." diye konuştu.

DÜZCE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Düzce Valisi Cevdet Atay, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Atay, yaptığı açıklamada "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir." dedi.

ZONGULDAK'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi

Etiketler : Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım eğitim düzece deprem
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