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09 Eylül 2022 Cuma 20:39:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 20:39:00

Vali Yerlikaya'dan 'metrobüs kazası' açıklaması: 42 yaralı var

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 42 kişinin yaralandığını bildirdi.

Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Avrupa Yakası'nda metrobüs seferlerinin çift yönlü durdurulması nedeniyle hatta uzun araç kuyruğu oluştu.

Bu arada duraktaki vatandaşlar, metrobüs yolundan yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.

- Üst geçitlerde yoğunluk

Kaza nedeniyle diğer metrobüs duraklarındaki üst geçitlerde de yoğunluk oluştu. Araçlara binmek isteyen vatandaşlar, seferler yapılamadığı için duraklara alınmadı. Bazı vatandaşlar, güvenlik görevlileri ile tartışarak yaşananlara tepki gösterdi.

Metrobüsleri kullanamayan vatandaşlar, metro, otobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Etiketler : istanbul avcılar metrobüs kazası kaza metrobüs ali yerlikaya
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