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10 Şubat 2023 Cuma 22:23:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 22:23:00

Vali Yerlikaya'dan depremzedelere ziyaret

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve İstanbul'a sevk edilen depremzedeleri hastanede ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak kente getirilenleri hastanede ziyaret etti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastanede tedavileri devam eden depremzedelere ziyarette bulundu.

Etiketler : Vali Yerlikaya deprem ziyaret

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