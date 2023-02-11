Vali Yerlikaya'dan deprem bölgesine polis ve jandarma takviyesi

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı 578 kahraman mehmetçiğimiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı 2 bin 489 fedakar polisimiz deprem bölgesinde 7/24 görevlerinin başındalar. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.