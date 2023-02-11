Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı 578 kahraman mehmetçiğimiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı 2 bin 489 fedakar polisimiz deprem bölgesinde 7/24 görevlerinin başındalar. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.
11 Şubat 2023 Cumartesi 20:02:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 20:02:00
Vali Yerlikaya'dan deprem bölgesine polis ve jandarma takviyesi
Kaynak: AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan giden 578 jandarma ile 2 bin 489 polisin deprem bölgesinde görev yaptığını bildirdi.
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