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24 Mart 2023 Cuma 22:02:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 22:02:00

Vali Yerlikaya iftarını depremzedelerle yaptı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Büyükçekmece Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedeler iftar programında bir araya geldi. Birlikte iftar yaptığı depremzedelerle sohbet eden Yerlikaya, çocuklara hediye dağıttı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte öğrenci yurdunda misafir edilen depremzedelerle iftarda bir araya geldi.

Vali Yerlikaya, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Büyükçekmece Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. Birlikte iftar yaptığı depremzedelerle sohbet eden Yerlikaya, çocuklara hediye dağıttı.

Yerlikaya'ya, eşi Hatice Nur Yerlikaya, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Fuat Karaman eşlik etti.

Depremlerden etkilenen 11 ilden gelen 707 depremzedenin misafir olduğu yurtta şimdiye kadar 1759 depremzede konakladı.

Misafirler, konaklamanın yanı sıra yemek, internet, sosyal market, oyun alanı, kuaför ve spor gibi birçok hizmetten de yararlanıyor.

Etiketler : ali yerlikaya istanbul valisi deprem iftar

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