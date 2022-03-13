Vali Yerlikaya duyurdu... İstanbul için turuncu alarm kalktı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da turuncu alarmın kalktığını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da verilen turuncu alarmla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul'da turuncu alarm kalktı. Yarın il geneli; 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerine yer verdi.
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