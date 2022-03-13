İstanbul için turuncu alarm kalktı

Vali Yerlikaya duyurdu... İstanbul için turuncu alarm kalktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da verilen turuncu alarmla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.



Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul'da turuncu alarm kalktı. Yarın il geneli; 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerine yer verdi.